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هيئة الأسرى: استئصال أجزاء من أمعاء الأسير الجريح نور البيطاوي

11 شباط / فبراير 2021 05:05

الضفة المحتلة-الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، "إن الأطباء في مستشفى العفولة، استأصلوا أجزاء من أمعاء الأسير الجريح نور الدين البيطاوي من جنين، خلال عملية جراحية أجريت له".

وأشارت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب البيطاوي بعد إطلاق الرصاص الحي اتجاهه قبل أيام، ما أدى إلى إصابته في البطن، حيث لا زال يرقد تحت أجهزة التنفس الاصطناعي بوضع صحي صعب.

ولفتت الهيئة، الى أن حالة البيطاوي الصحية تتجه نحو الاستقرار تدريجيا رغم صعوبتها، وعاد الى وعيه بعد أيام من بقائه تحت أجهزة التخدير في قسم العناية المكثفة بالمستشفى المذكور.

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