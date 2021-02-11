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تأجيل محاكمة الأسيرين الشقيقين ذياب

11 شباط / فبراير 2021 05:31

تأجيل محاكمة الأسيرين الشقيقين ذياب
تأجيل محاكمة الأسيرين الشقيقين ذياب

الداخل المحتل-الرأي:

أجلت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الخميس 11/2/2021 جلسة محاكمة الأسيرين الشقيقين بسام وبلال ذياب من جنين، وذلك حتى الأحد القادم، وهي الجلسة الخامسة التي تُعقد لهما منذ تاريخ اعتقالهما في الـ19 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفقًا للعائلة فإن الأسيرين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 24 يومًا رفضًا لاعتقالهما في زنازين معتقل "الجلمة"، علمًا أنه وحتى اليوم لم يقدم الاحتلال بحقهما لائحة اتهام.

ويُشار إلى أن الأسير بلال (36 عامًا)، تعرض للاعتقال عدة مرات وقضى سنوات في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، وخاض سابقًا إضرابًا عن الطعام عام ٢٠١٢ استمر لمدة 78 يومًا، وأُعيد اعتقاله مجددًا عام 2017، وخاض إضرابًا آخر استمر لمدة شهر.

كما أن الأسير بسام ذياب (37 عامًا)، أسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وتعرض عدة مرات للاعتقال.

ويذكر أن للأسيرين بلال وبسام شقيق ثالث في الأسر، وهو عزام ذياب المحكوم بالسّجن مدى الحياة، والمعتقل منذ عام 2001، علمًا أن غالبية أفراد العائلة تعرضت للاعتقال والتنكيل على مدار السنوات الماضية.

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