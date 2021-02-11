وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: استئصال أجزاء من أمعاء الأسير الجريح نور البيطاوي وكالة الرأي الفلسطينية هنية يؤكد حرص حماس على توفير المناخ اللازم للانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية صحة رام الله: وفاتان و1101 إصابة بـ"كورونا" و652 حالة تعاف وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تنظم 125 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تدعو أصحاب المولدات الالتزام بقرار سلطة الطاقة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" يناقش مع نقابة تجار الذهب بعض التسهيلات وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" و"المرأة" يعلنان عن المبادرات الفائزة بمشروع "مُبَادِرات" وكالة الرأي الفلسطينية اتفاق حكومي على توفير حزمة خدمات صحية متكاملة لذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتسلم من عائلة "بسيسو" أجهزة طبية لمستشفى الرنتيسي وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" : قضية الأسرى أولوية وطنية وتحريرهم واجب وطني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: انقلاب جذري على الأجواء الأسبوع المقبل

11 شباط / فبراير 2021 05:37

وكالات-الرأي:

تنبأ الراصد الجوي "ليث العلامي"، أن تشهد الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة "انقلابا جذريا"، لافتا إلى وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة.

وقال العلامي "إن الخرائط الجوية تشير لـ"انقلاب جذري على الأجواء" وحالة جوية مختلفة عما نعيشه هذه الأيام من أجواء ربيعية".

وذكر أن هناك كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي مندفعة من شمال أوروبا وروسيا إلى جنوب "القارة العجوز" وتمتد إلى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط بما فيها بلاد الشام وفلسطين.

وتوقع العلامي وصول هذه الكتلة الهوائية إلى الأجواء الفلسطينية اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل وتستمر لنهاية الأسبوع وأكثر، حيث سنشهد انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة وهبوب الرياح وهطول الأمطار وربما الثلوج تكون في زيارة لجبال الضفة وفلسطين بشكل عام للمرة الأولى منذ نحو 6 سنوات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟