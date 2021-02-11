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السراج يكشف موعد فتح سوق "اليرموك" وخطة تطوير "فراس"

11 شباط / فبراير 2021 07:18

سوق
سوق

غزة – الرأي:

كشفت بلدية غزة عن موعد إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي، بعد إغلاقه لمدة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا بقطاع غزة.

وقال رئيس البلدية "يحيى السراج"، "لقد تقرر إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلا من يومي الجمعة والسبت".

ودعى السراج مرتادي سوق اليرموك على ضرورة إتباع وسائل الوقاية والسلامة والتباعد؛ حفاظا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى وجود خطة لتطوير الشوارع المحيطة بسوق اليرموك؛ كي تكون لائقة ومناسبة للمواطنين.

وذكر السراج أنه سيتم نقل سوق فراس إلى اليرموك مؤقتا؛ لحين إعادة تطوير "فراس" بحيث يكون سوقا مناسبا ومتطورا وحديثا يليق بالمكان.

وحسب السراج، فإنه تم بدء الخطوات الأولى لتطوير "فراس" وسيتم طرح مشروع لتصميم أولي للمنطقة بشكل عام ثم البدء بالتصميم التفصيلي قبل انطلاق التنفيذ، موضحا أن هذا المشروع يحتاج إلى 6 أشهر حتى يكتمل العمل.

تطوير الواجهة البحرية

وفي ما يتعلق بمشاريع بلدية غزة القادمة، قال السراج "إن البلدية تعمل على الواجهة البحرية وتطوير الخطة التي نفذت العام الماضي وتحاول استدراك السلبيات وتعظيم الإيجابيات".

وبين أن التطوير العام الحالي يجري بالتوافق مع عدة جهات رسمية كي لا يكون هناك أي إشكالية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أماكن مفتوحة أكثر للمواطنين والمشاة وبعض الأماكن للإيجارات. 

نقلا عن شهاب.

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