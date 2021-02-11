الحكم المحلي يتفقد سوق الأربعاء الشعبي بخان يونس

غزة- الرأي

أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، جولة تفقدية لسير العمل في سوق الأربعاء الشعبي الأسبوعي وذلك عقب إعادة افتتاحه بعد إغلاق دام خمسة شهور متواصلة من قبل لجنة الطوارئ المركزية للحد من انتشار فايروس كورونا في المجتمع.

وشارك في الجولة مدير المنطقة الجنوبية بوزارة الحكم المحلي م. فرج الصرفندي، ومدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور ، ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، وعدد من موظفي الضبط الميداني وفرق التفتيش والمتابعة بالبلدية.

وخلال الجولة التي جابت أرجاء السوق استمع الوفد إلى ملاحظات واحتياجات التجار والباعة والتي تضمنت زيادة ساعات العمل بالسوق وفتح مساحات أخرى للبسطات الشعبية لتلبي احتياجات السكان المختلفة.

وأكد م. أبو راس على أهمية المتابعة الحثيثة من قبل الطواقم المختصة في البلدية والجهات الرسمية ولجان الطوارئ من أجل ضبط الحالة العامة للسوق وضمان عدم الازدحام والتجمعات الكبيرة واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الباعة والمتسوقين من فايروس كورونا.

وثمن أبو راس جهود بلدية خان يونس في مواجهة الجائحة والتخفيف من معاناة المواطنين بسبب الاغلاق وحظر التجوال والحد من ساعات تحرك المواطنين التي أعلنت عنها الجهات المختصة، حيث تمكنت من تقديم خدماتها للسكان بالرغم من الضائقة المالية وشح الامكانيات وتردى الوضع الاقتصادي.

وبدوره أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس لم تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للتخفيف عن كاهل أبناء شعبنا، وفتح مجموعة من الأسواق بشكل جزئي بالتعاون مع لجنة الطوارئ وذلك لتزود المواطنين باحتياجاتهم في ظل استمرار الجائحة، مشيرًا إلى أهمية تلك الاجراءات الوقائية التي ساعدت في الحد من انتشار الوباء وذلك لحماية أرواح المواطنين.

وشدد م. البطة على أهمية افتتاح سوق الأربعاء أمام المواطنين وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحفاظ على السكان حيث قامت البلدية بتوزيع الكمامات ومواد التعقيم على مرتادي السوق، لافتًا في سياق متصل إلى أن الطواقم العاملة في الميدان بالتعاون مع شرطة البلديات ستجري جولات التفتيش على مدار الساعة للتأكد من اتباع طرق الوقاية والسلامة وستتخذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين.

يشار إلى أن سوق الأربعاء الشعبي من أقدم وأكبر الأسواق الشعبية على مستوى قطاع غزة وينعقد بشكل أسبوعي ويؤمه المواطنين والتجار من كافة أرجاء القطاع.