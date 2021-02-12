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وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في غزة

12 شباط / فبراير 2021 10:17

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الجمعة، تسجيل حالة وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد إجراء 2152 فحصاً مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية أنّها سجّلت تعافي 355 مصاباً خلال الفترة نفسها؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 49615 حالة.

وأفادت بأنّ إجمالي المصابين بلغ 53265 إصابة، بينها 3117 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 533 حالة وفاة.

وبيّنت أنّ عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغ 57 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

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