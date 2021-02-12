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الاحتلال يسجل 4922 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

12 شباط / فبراير 2021 01:03

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تسجيل 4922 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 75,574 فحصاً، كانت نسبة النتائج الإيجابية فيها 6.7%، وهذه أدنى نسبة منذ 9 كانون الثاني/يناير الفائت.

وبينت أنه يرقد في المستشفيات 985 مريضاً بحالة خطيرة، بينهم 304 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي.

وذكرت حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5286 منذ بداية الجائحة، موضحة أن معدل تناقل العدوى (R) يستمر بالانخفاض ووصل إلى 0.88.

وقالت: "تلقى 3,765,771 شخصاً الجرعة الأولى من التطعيم، و2,396,547 تلقوا جرعة التطعيم الثانية ضد كورونا، وتلقى 147 ألف شخص التطعيم، أمس".

ولفتت إلى أن المعطيات تشير أن قرابة 20% من سكان المدن الحريدية أصيبوا بفيروس "كورونا"، بينما النسبة في باقي المدن تقل عن 5%.

ويأتي الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة التاسعة في العالم من حيث عدد المصابين بـ"كورونا" قياساً بعدد السكان، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن فحوصات "كورونا" تجري بكميات مرتفعة لديه.

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