8 وفيات و665 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وذكرت أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية على النحو التالي: "أريحا والأغوار 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 3، سلفيت 1"، وفي قطاع غزة حالة وفاة واحدة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية (37)، سلفيت (80)، بيت لحم (94)، طولكرم (33)، الخليل (74)، رام الله والبيرة (135)، نابلس (59)، أريحا والأغوار (7)، جنين (25)، ضواحي القدس (1)، طوباس (3)"، قطاع غزة (117).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية (8)، سلفيت (11)، بيت لحم (31)، طولكرم (24)، الخليل (50)، رام الله والبيرة (103)، نابلس (28)، أريحا والأغوار (2)، جنين (14)، ضواحي القدس (0)، طوباس (9)"، قطاع غزة (355).

ولفتت الوزارة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.