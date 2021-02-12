وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة :صرف دفعة من مستحقات الموظفين الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسجل 4922 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية جنازة مهيبة لتشييع جثمان القيادي "اليازوري" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف في غزة تنعى القائد والمربي "اليازوري" وكالة الرأي الفلسطينية 330 مهاجراً يهودياً يصلون فلسطين المحتلة من إثيوبيا وكالة الرأي الفلسطينية حصيلة عمل معبر رفح البري أمس.. اليوم مغلق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فلسطينياً من جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية شهيد وإصابات على يد مستوطن إسرائيلي بالأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي يتفقد سوق الأربعاء الشعبي بخان يونس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

15 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى

12 شباط / فبراير 2021 03:06

أرشــيــف
أرشــيــف

القدس المحتلة - الرأي

 أدى 15 ألف مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاق استمر 42 يوماً فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عدد المصلين بلغ نحو 15 ألفا، موزعين في رحاب المسجد الأقصى على مساحة 144 دونما.

وكان قد توافد مواطنون من مختلف مدن وبلدات القدس والضفة الغربية وأراضي 48، إلى مصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة اليوم، رغم تضييقات وتقييدات يفرضها الاحتلال على الحواجز وأبواب الأقصى.

ودققت قوات الاحتلال في هويات المواطنين والمقدسيين الذاهبين إلى الأقصى، عبر حاجزي "قلنديا" و"الزيتونة" المحيطين بالقدس المحتلة، وشددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى.

ونصبت شرطة الاحتلال حاجزاً قرب باب الأسباط، وسمحت فقط لسكان البلدة القديمة بالدخول إلى الأقصى عبره، وفق شهود عيان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟