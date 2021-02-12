15 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

أدى 15 ألف مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد إغلاق استمر 42 يوماً فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عدد المصلين بلغ نحو 15 ألفا، موزعين في رحاب المسجد الأقصى على مساحة 144 دونما.

وكان قد توافد مواطنون من مختلف مدن وبلدات القدس والضفة الغربية وأراضي 48، إلى مصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة اليوم، رغم تضييقات وتقييدات يفرضها الاحتلال على الحواجز وأبواب الأقصى.

ودققت قوات الاحتلال في هويات المواطنين والمقدسيين الذاهبين إلى الأقصى، عبر حاجزي "قلنديا" و"الزيتونة" المحيطين بالقدس المحتلة، وشددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى.

ونصبت شرطة الاحتلال حاجزاً قرب باب الأسباط، وسمحت فقط لسكان البلدة القديمة بالدخول إلى الأقصى عبره، وفق شهود عيان.