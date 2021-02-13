الطقس: أجواء حارة نسبياً ولا تغير على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية، إلى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية إلى معتدل في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث يصبح الجو غائما وعاصفا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح نهارا جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول مساء وليلا إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.