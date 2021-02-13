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15 وفاة و938 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس

13 شباط / فبراير 2021 12:11

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 15 حالة وفاة و938 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية، موزعة على النحو التالي: "بيت لحم 2، جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 2، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 أخرى في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 27، طولكرم 27، الخليل 44، بيت لحم 72، ضواحي القدس 41، جنين 20، سلفيت 54، رام الله والبيرة 88، نابلس 42، أريحا والأغوار 8، طوباس 2"، مدينة القدس 338 (في يومين)، قطاع غزة (175).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "قلقيلية 9، طولكرم 16، الخليل 42، بيت لحم 0، ضواحي القدس 58، جنين 21، سلفيت 14، رام الله والبيرة 35، نابلس 41، أريحا والأغوار 2، طوباس 10"، مدينة القدس 191 (في يومين)، قطاع غزة (340).

وتابعت: نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.                         

ولفتت إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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