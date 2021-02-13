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مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة ويؤدون طقوسا قرب باب الأسباط

13 شباط / فبراير 2021 12:30

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون

القدس المحتلة- الرأي:

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، ودنسوا القبور فيها.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أدوا طقوسا قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة، ودنسوا القبور وانتهكوا حرمتها، بحماية عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أن أهالي بلدة سلوان تصدوا للمستوطنين، وطردوهم من المكان، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها المستوطنون حرمة المقبرة، حيث وفي وقت سابق أقاموا حفلا رسميا فيها، في خطوة تهدف إلى تهويد الطابع العربي بالقدس، من أجل تفريغها من السكان.

يشار إلى أن مقبرة باب الرحمة أحد أشهر المقابر بالقدس المحتلة، وتمتد من منطقة باب الأسباط حتى نهاية سور المسجد الأقصى الشرقي، وتصل إلى القصور الأموية جنوب المسجد.

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