الاتصالات توضح آلية صرف دفعة المستحقات لموظفي غزة

غزة – الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الاتصالات الفلسطينية بغزة، "علي عكيلة"، "إن صرف دفعة من المستحقات لموظفي غزة، سيبدأ غدًا الأحد من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من الأحد حتى الثلاثاء".

وأكد عكيلة خلال حديثه لإذاعة "الرأي الفلسطينية"، أنه بحلول مساء اليوم ستصل رسائل قصيرة لجميع الموظفين تُحدد تاريخ وساعة الصرف، داعيًا الموظفين للإلتزام بموعد الصرف المحدد له بالرسالة، وإن حضر قبل موعده فلن يجد رصيد في حسابه، حيث أنه سيتم تفعيل أسماء الموظفين على رأس كل ساعة.

"ندعو الموظفين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من كورونا والتباعد داخل البريد وخارجه مع إحضار قلم شخصي خاص لكتابة كافة البيانات المطلوبة"، حسب قول عكيلة للرأي.