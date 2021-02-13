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إصابات في تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين في نابلس

13 شباط / فبراير 2021 06:32

مستوطنين
مستوطنين

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق، أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدتي عصيرة القبلية وقصرة، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، "إن مستوطني "يتسهار"، هاجموا المنطقة الجنوبية لبلدة عصيرة القبلية، بحماية جيش الاحتلال، وسط اطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز للمسيل للدموع".

وأضاف "إن الأهالي تصدوا للمستوطنين، الأمر الذي ادى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استشاقهم الغاز المسيل للدموع".

وفي السياق ذاته، أكد دغلس أن اهالي بلدة قصرة، تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين في منطقة سهل باسلطة، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وفا.

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