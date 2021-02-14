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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وانخفاض غداً

14 شباط / فبراير 2021 08:26

رام الله - الرأي:

يستمر الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئاً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية الى معتدل في بقية المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق خلال ساعات النهار.

 وخلال ساعات الليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يصبح الجو غائماً وعاصفاً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

 والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء وليلاً الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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