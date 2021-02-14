8 طرق لعلاج الإمساك لدى الأطفال أبرزها تقليل الحليب

عادة يتم تجاهل الإمساك بشكل شائع عند الرضع والأطفال الصغار، فى معظم الحالات يكون إمساك الطفل قصير الأمد ويزول بالعلاج، وبالنسبة للأطفال الرضع يمكن أن يُعالج لبن الأم الإمساك لديهم مع العلم أنه نادر الحدوث مع الأطفال الذين يرضعون لبنًا طبيعيًا ويظهر بشكل متزايد مع هؤلاء الذين يرضعون لبنًا صناعيًا، وهناك طرق طبيعية منزلية يمكن القيام بها لعلاج الإسهال لدى الأطفال "onlymyhealth".

فيما يلى.. 8 طرق منزلية لعلاج الإمساك لدى الأطفال:

1- أطعمة الغنية بالألياف

يجب على الأم تضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة فى نظام الطفل الغذائى واستخدمها مع العديد من الدهون الصحية والأطعمة الغنية بالماء لمساعدة الجهاز الهضمى على العمل بشكل جيد، ويجب أيضًا إضافة الخضروات مثل البروكلى والجزر والكرنب والبسلة.

2- إجراء تغييرات فى النظام الغذائى

قد تساعد تلك التغييرات فى علاج الإمساك ولكنها تعتمد على عمر الطفل ونظامه الغذائى، حيث من الممكن إضافة تفاحة منزوعة الجلد وبروكلى وحبوب كاملة وخوخ ومكرونة ودقيق شوفان، وإضافة بقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص.

3- استهلاك الحليب بطريقة مناسبة

لأن الإفراط باستهلاك الحليب يؤدى إلى الإمساك لدى الأطفال، من الأفضل منحهم سوائل أخرى بجانب الحليب لتوفير ما يكفى من الماء لهم، كما لابد من الحد من الحليب كامل الدسم.

[عصائر]



4- الفواكه والعصائر

يمكنك إعطاء الطفل بعض عصائر الفاكهة أو الماء إذا كان عمره أكثر من ستة أشهر وكان يعانى من الإمساك، بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر من الممكن إضافة عصائر الفاكهة الطازجة مثل التفاح والتوت والكمثرى والبرتقال.

5- شرب الماء

يُخفف شرب الماء من الإمساك لدى الأطفال، حيث يجب أن يحصل الطفل على كمية متزايدة من الماء بشكل متكرر، وإذا كان الطفل لا يحب شرب الماء يمكن إضافة مواد غذائية غنية بالماء مثل البطيخ والتوت والفلفل الرومى والكمثرى والمانجو والحمضيات والخيار والعنب وغيرها.

6- التمارين

يمكن للحركة أن تُحفز أمعاء الطفل مثل الكبار تمامًا، يجب على الأم إجراء تمارين خفيفة للطفل أثناء النهار لتسريع عملية الهضم، فإذا كان الطفل لا يمشى يمكن تحريك ساقيه بلطف وتقليد حركة ركوب الدراجات.

7- التدليك

تدليك معدة الطفل بأى زيت يمكن أن يساعد فى تخفيف الإمساك، من خلال استخدم أطراف الأصابع لعمل حركة دائرية على البطن فى اتجاه عقارب الساعة.

8- الاستحمام بماء دافئ

يمكن للدش الفاتر أن يريح عضلات بطن الطفل ويمنعه من الإجهاد ويخفف أيضًا من الشعور بعدم الارتياح المرتبط بالإمساك.