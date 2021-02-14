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لمدة 3 أيام أسبوعيًا لكل طالب

"أونروا" تستأنف الدراسة في غزة بعد توقف لأشهر

14 شباط / فبراير 2021 08:50

غزة – الرأي

استأنفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الأحد الدراسة في جميع مدارسها بعد توقف لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوجه الطلاب في الصباح الباكر إلى مدارسهم، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن إجراءات وقائية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وستتم الدراسة وفق التعليم الوجاهي لمدة 3 أيام أسبوعيًا لكل طالب، بحيث يتم تقسيم الطلاب على فئتين، وسط ترجيحات بأنه في حال استمرت الحالة الوبائية بالتحسن، فإنه سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة ربما تشمل الدوام الاعتيادي الكامل لجميع الطلاب ضمن قيود صحية.

وأشارت الأونروا منذ أيام إلى أنه سيتم تبديل الفترات بحيث يصبح الصباحي مسائي، والمسائي صباحي كالمعتاد سابقًا.

يُشار إلى أن الأونروا كانت أعلنت عن الدخول في نظام التعليم عن بعد بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين أول 2020، لعدم قدرتها على افتتاح العام الدراسي بسبب حالة الاغلاق التي فرضتها الجهات الحكومية بغزة لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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