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وتعافي 200 حالة

غزة تسجّل وفاة واحدة و74 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

14 شباط / فبراير 2021 10:09

غزة – الرأي

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2147 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 200 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 53514 إصابة بينها 2822 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 50155 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 537 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 32.

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