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الاحتلال يفرج اليوم عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة

14 شباط / فبراير 2021 11:18

الأسير مسالمة
الأسير مسالمة

بيت لحم - الرأي

من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن الأسير المريض بالسرطان حسين المسالمة (39 عاما) من بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بسبب تدهور صحته لدرجة خطيرة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن ما تسمى بمحكمة الاستئناف الإسرائيلية في بئر السبع أصدرت قبل أيام قرارا بالإفراج عن الأسير اليوم بعد إصدار القرار خطياً، حيث أن الحالة الصحية الحرجة للأسير ستصعب في الفترة الحالية عملية نقله من المشفى الصهيوني الى إحدى المشافي الفلسطينية.

وكان الأسير المسالمة يعاني على مدار الأشهر السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لوضعه وماطلت بتحويله للمستشفى، لتشخيص حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته فيما بعد بسرطان الدم (اللوكيميا)، وتبدأ حالته الصحية بالتدهور السريع والخطير بشكل متواصل.

يشار إلى أن الأسير معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن لمدة 20 عاما.

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