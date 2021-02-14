مستشفى غزة الأوروبي يتعامل مع (3531 ) إصابة "كورونا" خلال 2020

غزة- الرأي

أظهر التقرير الشهرى الصادر عن الادارة العامة للمستشفيات لعام 2020، فيما يتعلق بخدمات كوفيد، أن مستشفى الأوروبى قدم خدماته ل (3531) اصابة كوفيد منذ بداية الجائحة حتى نهاية ديسمبر الماضى.



وبين التقرير أن عدد حالات الدخول لأقسام العزل في المستشفى الاوروبى المؤكد اصابتهم بالفيروس وصل الى (3656) حالة .



وحول العمليات الجراحية، كشف التقرير السنوى أن الطواقم الطبية داخل المستشفى كانت قد أجرت (23) عملية لمصابى كوفيد، فيما بلغ عدد الولادات الطبيعية (15) حالة بينما سجلت العمليات القيصرية (10) عمليات.



وأشار التقرير الذي أعده رئيس قسم شئون المرضى أ.سائد السحار، أن المستشفى قدم (678) جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوى الذين أصيبوا بالفيروس، كما قدمت الطواقم الطبية خدمات الأشعة وصلت الى (4430) صورة أشعة.