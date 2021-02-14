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تعافي 322 حالة

وفاتان و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

14 شباط / فبراير 2021 01:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل حالتي وفاة، و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا و322 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالضفة واحدة برام الله والأخرى بالخليل.

وأضافت الوزارة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (131)، ضواحي القدس (46)، جنين (64)، قلقيلية (20)، سلفيت (62)، بيت لحم (82)، نابلس (78)، طولكرم (43)، أريحا والأغوار (12)، رام الله والبيرة (188)، طوباس (2)".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (43)، ضواحي القدس (0)، جنين (19)، قلقيلية (7)، سلفيت (27)، بيت لحم (94)، نابلس (7)، طولكرم (14)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (94)، طوباس (11)".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 60 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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