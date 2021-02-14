"بالميد أوروبا" يشارك في الإعلان عن مؤتمر كلية الطب التاسع بغزة

غزة- الرأي

شارك تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا في انطلاق فعاليات الإعلان عن مؤتمر كلية الطب التاسع والمؤتمـــــر الطبـــــي الطــــــلابي الدولــــي الأول بعنوان "التعليم الطبي الفلسطيني من منظور شمولي"؛ من أجل دراسة واقع التعليم الطبي والتدريب في فلسطين

وحضر اعلان المؤتمر عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية د. فضل نعيم ومدير مكتب غزة لتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا د. محمد أبو ندى ومديرة مكتب منظمة الصحة العالمية-غزة ساشا بوتسما ،وممثلين من وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF والرابطة الطبية الأمريكية PAMA ومؤسسة الانتربال والمؤسسات الراعية للمؤتمر.

وقال مدير مكتب غزة للتجمع أن مؤتمر التعليم الطبي الفلسطيني سيشكل نقلة نوعية في التعليم الطبي في فلسطين، والذي يعمل على تأهيل طلبة وأطباء على مستوى عالٍ من القدرات المهنية والمهارات القيادية والمسؤولية تجاه احتياجات أوطانهم ومجتمعاتهم، مدركين أهمية المحافظة على التطوير والاستمرار في التعلم وبناء مهاراتهم طوال حياتهم.

وأضاف أبو ندى " سنعمل من خلال المؤتمر الطبي النوعي والأهداف التي رسمها التجمع إلى الربط بين الجامعات والمستشفيات في أوروبا والمؤسسات التعليمية والصحية في فلسطين للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية قدر الإمكان، ونقل التجارب المحلية والدولية في التعليم والتدريب الطبي.

وأوضح د. فضل نعيم، خلال مؤتمر صحفي أمام قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة الإسلامية، أن المؤتمر التاسع لكلية الطب يهدف إلى تسليط الضوء على واقع التعليم والتدريب الطبي في فلسطين، وصياغة التوصيات التي تدعم تطوير التعليم الطبي والتدريب في فلسطين والتشبيك بين المؤسسات التعليمية والأطر الطلابية الطبية في أنحاء الوطن.

ولفت أن المؤتمر سيناقش التعليم والتدريب الطبي في فلسطين: الواقع، التحديات والمعوقات، وسبل التطوير وآفاق التغيير، بالإضافة إلى التعليم الطبي في فلسطين من وجهة نظر المستفيدين، وأصحاب العلاقة، وكذلك التعليم الطبي في ظل جائحة كورونا وسيتم تنظيم عمل ورشة عمل حول دور الجامعات في التطوير المهني الطبي المستدام (CPD)

