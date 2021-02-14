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بدران يدين اعتداء أمن السلطة على المحرر الرابي

14 شباط / فبراير 2021 03:22

بدران يدين اعتداء أمن السلطة على المحرر الرابي
بدران يدين اعتداء أمن السلطة على المحرر الرابي

وكالات-الرأي:

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على الأسير المحرر عبد الناصر الرابي في مدينة قلقيلية.

وقال بدران في تصريح صحفي، "إننا نتابع بقلق هذا الاعتداء الذي لا ينسجم مع الأجواء الإيجابية التي أشاعها اتفاق القاهرة، والذي توافقت فيه الفصائل على حماية الحريات ووقف التجاوزات التي تنتهك القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية".

وأكد بدران أن الالتزام بمخرجات اتفاق القاهرة يعتبر جزءًا من المسؤولية الوطنية التي يجب أن تتحلى بها جميع المؤسسات والأجهزة لضمان استمرار المسار الوطني والوصول لبر الأمان فيه.

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