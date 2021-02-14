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أسرى عوفر يبدءون غدًا خطوات احتجاجية

14 شباط / فبراير 2021 06:50

سجن عوفر
سجن عوفر

الداخل المحتل-الرأي:

قرّر الأسرى في سجن "عوفر" البدء بخطوات احتجاجية يوم غدٍ الاثنين رفضًا لعمليات التفتيش والقمع المتصاعدة بحقّهم.

وقال نادي الأسير في بيان له، مساء اليوم الأحد، "إن الخطوات الاحتجاجية تتمثل بشكلٍ أولي في إرجاع وجبات الطعام، وإن خطوات تدريجية ستتبعها، وستكون مرهونة برد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم التي أبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع".

وأوضحأن قرار الأسرى جاء بعد عملية تفتيش واسعة نفذتها قوات القمع في قسمي (19، و20).

وتابع النادي "إنه ومنذ مطلع العام الجاري تعرض الأسرى في سجن "عوفر" لعمليات اقتحام وتفتيش واسعة ومتكررة، أعنفها جرت في السادس من كانون الثاني/ يناير الماضي".

ويُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتفتيش المتكررة للتنكيل بالأسرى، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام، كما صعّدت من عمليات القمع منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، وشكّلت عمليات القمع في حينه الأعنف منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وكان من بين السجون التي تعرض فيها الأسرى لأشد عمليات القمع سجن "عوفر"، خلالها أُصيب عشرات الأسرى بإصابات مختلفة.

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