الزراعة تُقدم إرشادات هامة للتعامل مع المنخفض الجوي

غزة – الرأي:

قدمت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، إرشادات هامة للمزارعين والمواطنين من أجل التعامل مع المنخفض الجوي القادم.

وطالبت الوزارة، المزارعين والمربين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي حدوث أضرار وخسائر في مزروعاتهم وحظائرهم جراء هطول الأمطار والمنخفض الجوي المتوقع خلال أيام.



وذكرت أنه من المتوقع هبوب رياح قوية مصاحبة للمنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المنطقة يوم الثلاثاء 16/02/2021 قد تصل سرعتها الى 65كم/ساعة، لذا من الضروري أخذ الاحتياطات اللازمة في مزارعكم وخاصة في مزارع الدواجن والدفيئات الزراعية.



ودعت الوزارة المزارعين لتنظيف قنوات تصريف المياه في اسطح الدفيئات وبجوار الانفاق العالية والمنخفضة وفي الحقول المفتوحة لتفادي عملية غرق المحاصيل الزراعية من السيول، وانزال الستائر في الدفيئات مساء لتفادي اضرار الصقيع، والري مساءً في الليالي الباردة لتفادي اضرار الصقيع، إضافة الى تنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل.



وأكدت على ضرورة التأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل وتنظيف قنوات تصريف المياه الداخلية والخارجية لإبعاد المياه عن محيط المزرعة إنزال الستائر الجانبية في الساعات القادمة مع إنخفاض الحرارة للتدفئة وعدم حدوث ضرر للدجاج والتأكد من سلامة شبكة التدفئة وتوفير الوقود اللازم لذلك.

كما أوصت الزراعة المزارعين باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة داعية اياهم إلى مراجعة موقع الوزارة الالكتروني أو التواصل مع المهندسين الزراعيين في الوزارة.

