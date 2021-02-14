"البطة" يستعرض المشاريع التطويرية والخدماتية لبلدية خان يونس

خان يونس- الرأي

استعرض م. علاء البطة رئيس بلدية خان يونس اليوم الأحد، أهم المشاريع التطويرية والخدماتية التي نفذتها بلدية خان يونس.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول، والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي في مقرها بمدينة غزة بشكل اسبوعي.



وأوضح البطة، أن بلدية خان يونس عملت على تنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى لخدمة الموطنين والتسهيل عليهم، لافتا أن البلدية أنشأت محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بخان يونس تعمل بتقنية متقدمة حسب المعايير الدولية بتكلفة إجمالية 58 مليون دولار، وإنشاء مكب النفايات الصلبة للتخلص من النفايات وفق أحدث المعايير الدولية بتكلفة إجمالية 31 مليون دولار.



وتطرق إلى المشاريع التي نفذتها البلدية خلال عامي 2019 – 2020 كمشروع محطة المعالجة المركزية ومكب النفايات الصلبة "الفخاري"، واستكمال المرحلة قبل الأخيرة من شارع رقم 5 والمسمى عمر المختار، والعمل على تأهيل شارع "قيزان أبو رشوان"، مشيرا إلى تعبيد مجموعة شوارع للتسهيل على ذوي الإعاقة بعدد إجمالي 30 شارع.



وذكر البطة، أن البلدية عملت على فتح 41 شارع في حي الأمل وعدد 29 شارع في جورت اللوت وقيزان أبو رشوان، وإنشاء بركة تجميع مياه الأمطار في حي الأمل، وإعادة تأهيل طرق في مركز المدينة، وتطوير عدد من الشوارع في حي المنارة وحي السطر وشارع اليرموك والقدرة، والعمل على تطوير الحدائق وصيانتها، وتعبيد طرق بأحياء متفرقة وإنشاء خزانات للمياه.



وتحدث عن أبرز المشارع المطرحة لعامي 2021 – 2022 من خلال العمل على إقامة مدينة الإنتاج الحرفي غرب مدينة حمد، وتأهيل العديد من الشوارع الريشية كشارع المدرسة والبطن السمين وشارع البحر والكتيبة، والعمل على تطوير مرافق البلدية ، واستكمال إنشاء الكراج المركزي، وإعادة تأهيل الطرق الفرعية.



وتابع أن البلدية خلال العام الحالي والمقبل ستعمل على استكمال إعادة تأهيل الطرق الزراعية وإنشاء شبكة صرف صحي في مخيم خان يونس، والعمل على إنشاء تجمعات تجارية واستثمارية، وإعادة تأهيل سوق الخان "السكة"، وإنشاء شبكة صرف صحي في حي معن ، وشبكة تصريف المياه في منطقة الوفية، وتأهيل مجموعة من الشوارع بالتعاون مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.



وأضاف البطة أن البلدية عملت بكل طاقتها مع الوزارات والمؤسسات المختلقة في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا أن البلدية اتخذت سلسلة من التسهيلات المقدمة للمواطنين تقديرا للظروف الصعبة حيث شملت تخفيضات مالية لأصحاب البيوت المهدمة ورسوم الحرف والمهن والأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الشهداء والأسرى وذمم المتوفين، وتخفيضات السداد الآلي وتسديد الفاتورة نقدا ورسوم الأبنية عند الدفع نقدا.



وبين أن البلدية وقعت العديد من الاتفاقيات والتوأمة مع العديد من المؤسسات المانحة، وعملت على التطوير الإداري وتبادل الخبرات وانعكاساتها على مشاريع التنمية والتطوير، لافتا أن البلدية أسهمت في التطور التكنولوجي والمنظومة الحاسوبية وبرامج التواصل الاجتماعي وتطبيق مدينتي خان يونس للمواطنين وكيفية متابعتها.