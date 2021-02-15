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الثلاثاء.. منخفض قطبي يؤثر على البلاد

15 شباط / فبراير 2021 08:06

فلسطين المحتلة - الرأي

 يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا الى صاف و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية الى معتدل في بقية المناطق ، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد ، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق خلال ساعات النهار ، وخلال ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يصبح الجو غائما وعاصفا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء وليلا الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يتعمق تأثير البلاد بالمنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يستمر الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 700متر فوق مستوى سطح البحر  والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

والخميس، يستمر تأثير البلاد بالمنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يستمر الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 900 متر فوق مستوى سطح البحر والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر :

1-الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

2-تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 90 كم /ساعة.

4- خطر التزحلق على الطرقات .

5- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

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