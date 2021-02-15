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الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

15 شباط / فبراير 2021 08:10

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة شبان في بلاطة البلد شرقي نابلس وقباطية قضاء جنين وسردا ودير نظام برام الله والرام بضواحي القدس.

واقتحمت اليات الاحتلال قرية بلاطة البلد واعتقلت الشاب حاتم موهوب دويكات .

وفي رام الله اعتقلت قصي بزار من سردا وابي صالح ذيب الصوفي من دير نظام .و في بلدة الرام اعتقلت الشاب وسام رائد الحتاوي من منزله وتكسير محتوياته ، علما أن الشاب مصاب سابقا في عينه.

وفي قباطية اعتقل الاحتلال الشاب مازن سيطان ابو الرب.

واندلعت الليلة مواجهاتٍ وسط قرية رأس كركر غرب رام الله واطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
 

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