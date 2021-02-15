فوائد زيت الخروع على الجلد وكيفية استخدامه

زيت الخروع هو في الأساس زيت نباتي يتم استخراجه من بذور نبات زيت الخروع، ويزرع هذا النبات بشكل أساسي في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والهند، ولا يعتبر زيتًا صالحًا للأكل ، ويقل إنتاجه من الزيوت النباتية في جميع أنحاء العالم، ويقدم زيت الخروع مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والجمالية، ويمكنك الاعتماد على هذا الزيت للعديد من مشاكل العناية بالبشرة والشعر، ومع ذلك ، يجب تجنب استخدام زيت الخروع على الجلد إذا كنت تعاني بالفعل من أي حالة جلدية مثل التهاب الجلد، وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"

فوائد زيت الخروع للبشرة



تمتد فوائده من علاج حب الشباب إلى حروق الشمس، ويتمتع زيت الخروع بالعديد من الفوائد الجمالية، مع خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات ، إلى جانب الجلد ، يستخدم زيت الخروع أيضًا للتخفيف من آلام المفاصل وشرب القليل من هذا الزيت مفيد في تحفيز المخاض. يتم استخدامه لعلاج العديد من التهابات فروة الرأس أيضًا

1. يقلل من حب الشباب



زيت الخروع له خصائص مضادة للالتهابات والتي تلعب دورًا رئيسيًا في العناية بالبشرة والقضايا المرتبطة بها، ويواجه الكثير من الناس مشكلة ظهور حب الشباب على وجوههم كل يوم ويمكن أن يصعب علاجها في بعض الأحيان، في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يساعد استخدام هذا الزيت في تقليل حب الشباب على بشرتك، ضعه على المناطق المصابة ممزوجًا بزيت ناقل قبل الذهاب إلى الفراش.

2. يمنع التجاعيد



يلعب زيت الخروع دور المرطب لبشرتك. نتيجة لذلك ، فهو يساعد أيضًا في تقليل ظهور العديد منعلامات الشيخوخة بما في ذلك التجاعيد، سيقلل من الانتفاخ والتجاعيد حول عينيك، و يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للالتهابات تحافظ على ترطيب بشرتك وتمنع التجاعيد وكذلك تدليك هذا على وتحت عينيك قبل النوم. افعل هذا لأكثر من أسبوع.

3. يرطب ويعزز صحة الجلد



يعمل زيت الخروع كمرطب طبيعي مما يلغي الحاجة لشراء أي منتجات من السوق، حيث تساعد الرطوبة في الحفاظ على بشرتك تبدو شابة ومتغذية ونشطة ولامعة وصحية، وتمنع الرطوبة أيضًا التجاعيد، ويحتوي زيت الخروع على أحماض دهنية صحية مهمة لتعزيز صحة الجلد.

4. يعالج حروق الشمس



فائدة أخرى لتطبيق زيت الخروع على بشرتك هي أنه يمكن أن يعالج حروق الشمس، فيمكن علاج ألم حروق الشمس والتأثيرات الأخرى بسهولة عن طريق استخدام زيت الخروع، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات مفيدة في جعل البشرة ناعمة أيضًا.

كيفية استخدام زيت الخروع على البشرة



زيت الخروع كثيف ولا ينصح بوضعه مباشرة على بشرتك مثل الزيوت الأساسية، يجب أولا مزجه مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو زيت الزيتون قبل وضعه على وجهك أو في أي مكان على بشرتك ، يمكنك أيضًا إضافة زبدة الشيا إليه لتهدئة وترطيب بشرتك بشكل أكثر فعالية. ضعي هذا المزيج من الزيوت على وجهك قبل النوم ، فقط بعد تنظيف بشرتك بالماء ومنشفة جافة. يمكنك ترك الزيت طوال الليل أو مسحه بقطعة قماش دافئة بعد 5-10 دقائق.