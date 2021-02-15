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بعد تهديدات واشنطن..الاحتلال يعيد فتح "بن غوريون" جزئيا

15 شباط / فبراير 2021 09:07

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل" ستعيد فتح مطارها الدولي جزئيا في نهاية الأسبوع، مما يسمح باستقبال 2000 مسافر يوميا.

وصوّت وزراء الاحتلال، أمس الأحد، على اقتراح بإعادة فتح مطار "بن غوريون" في 20 فبراير، مع تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول فلسطين المحتلة يوميا بـ2000 شخص.

وبالرغم من تأييد هذا الاقتراح من حيث المبدأ، إلا أنه لم تتم الموافقة بعد على اللوائح المحددة المتعلقة بالسفر الجوي، كما لم يتم تحديد ما إذا كانت اللوائح تنطبق فقط على الإسرائيليين، أو على غيرهم أيضا، في حين أن وزارة النقل ستمنح شركات طيران أخرى، غير شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"، إذنا للسفر إلى تل أبيب.

ومن المحتمل أن يتم إجبار أولئك الذين يدخلون البلاد اعتبارا من يوم السبت المقبل على عزل أنفسهم في فنادق الحجر الصحي التي تديرها الدولة، ما لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، أو لم يتعافوا من هذا الفيروس، بحسب موقع "واينت" الإخباري.

يأتي القرار بعد أن طالبت وزارة النقل الأمريكية، الاحتلال الاسرائيلي بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات للأراضي المحتلة، محذرة من أنها قد تمنع رحلات شركة "العال" من الهبوط في الولايات المتحدة، فيما حذرت واشنطن من أن السياسة "الإسرائيلية" الحالية، التي تسمح فقط لشركات الطيران الإسرائيلية بتسيير الرحلات، تتعارض مع اتفاقيات الطيران بين الدولتين، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

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