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تعليم شرق خان يونس يتابع سير الامتحانات وفق إجراءات الوقاية

15 شباط / فبراير 2021 10:21

تعليم شرق خان يونس يتابع سير الامتحانات وفق إجراءات الوقاية
تعليم شرق خان يونس يتابع سير الامتحانات وفق إجراءات الوقاية

خان يونس- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم - شرق خان يونس سعيد قديح سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام2021؛ التي انطلقت في جميع المدارس من الصف الخامس الأساسي وحتى الحادي عشر.

جاء ذلك وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم العالي والبروتوكول الصحي الذي أقرته الجهات المختصة، وشملت الجولة عددًا من المدارس، اطمأن خلالها على سير الامتحانات وانتظامها وفق الإجراءات المتبعة. 


وأكد قديح على أن تعليم شرق خان يونس يتابع عن كثب الإجراءات الصحية التي اتخذتها المدارس استعدادًا لعقد الامتحانات، خاصة تعقيم قاعات الامتحانات قبل وبعد كل جلسة، ومراعاة التباعد بين الطلبة مع ضرورة ارتداء الكمامات الصحية.


وأعرب قديح عن ارتياحه من سير الامتحانات، مشيدًا بدور إدارات المدارس وطواقمها التدريسية لجهودها المبذولة في هذا الخصوص. 


من جانبهم أبدى طلبة المدارس ارتياحهم من مستوى الامتحانات حيث جاءت في معظمها مباشرة فى ضوء المادة الاستدراكية والفترة الزمنية المقررة لكل امتحان.

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