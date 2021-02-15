وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يجرى( 307 ) عملية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": تخفيف قوائم انتظار العمليات المجدولة لـ70% داخل مستشفياتها وكالة الرأي الفلسطينية "كلية الرباط" تفتتح "الرماية الإلكترونية" ومبانٍ إدارية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنعى الشاعر مريد البرغوثي وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تتناقش تنظيم عمل آبار المياه التجارية وكالة الرأي الفلسطينية "أوقاف الشمال" يُكرم عدداً من المحفظين المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستأنف زيارات أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يتابع سير الامتحانات وفق إجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2762) الاثنين15/2/2021
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

من خلال تنفيذ مشاريع مع القطاع الصحي الأهلي..

"الصحة": تخفيف قوائم انتظار العمليات المجدولة لـ70% داخل مستشفياتها

15 شباط / فبراير 2021 11:15

"الصحة": تخفيف قوائم انتظار العمليات المجدولة لـ70% داخل مستشفياتها

غزة- الرأي

أكد سائد أبو عطا مدير الشئون الادارية و المالية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أن نسبة تقليص قوائم انتظار العمليات فاقت 70% داخل مستشفيات قطاع غزة.


و قال أبو عطا خلال لقاء إعلامي اليوم:" توصلنا الى تلك النسبة من تخفيف القوائم من خلال تنفيذ عدة مشاريع مع مؤسسات القطاع الصحي الأهلي كمشروع الأوتشا  والأونروا،  وذلك لتحويل العمليات المجدولة  ذوى القوائم التي تصل الى عام، خاصة في تخصصات الجراحة العامة و جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة و جراحة العظام و بعض جراحات المسالك البولية و جراحات الأطفال الصغرى". 


ويشير الى أنه تم تحويل أكثر من 1400 حالة عبر مشروع الأوتشا منها أكثر من (750) حالة تم تحويلها الى مستشفى اتحاد لجان العمل الصحي (العودة) وذلك في تخصصات الجراحة العامة و جراحة العظام و الانف والأذن و الحنجرة و جراحة المسالك، اضافة الى تحويل ما يزيد عن (700) حالة الى مستشفى الأهلي العربي في الجراحة العامة و العظام و الانف والأذن و الحنجرة و جراحة المناظير وذلك منذ بداية مايو 2020 حتى الأن، لافتا الى أن هذا المشروع سيتم انهاؤه في ابريل من العام الجارى على أن يتم تجديد المشروع مرة أخرى.


 ويضيف:"الى جانب تحويل أكثر من (200) عملية الى مستشفى الخدمة العامة منذ بداية أغسطس 2020 وذلك في الجراحة العامة و جراحة العظام و جراحة المسالك و جراحة الأطفال و جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة".


وأكد مدير الشئون الادارية و المالية على أن وزارته تسعى جاهدة الى تخفيف معاناة المرضى  بالتعاون مع عديد المؤسسات ذات العلاقة لتحسين الخدمة الصحية ذات مأمونية و جودة عالية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"بالميد أوروبا" يشارك في الإعلان عن مؤتمر كلية الطب التاسع بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟