"الصحة": تخفيف قوائم انتظار العمليات المجدولة لـ70% داخل مستشفياتها

غزة- الرأي

أكد سائد أبو عطا مدير الشئون الادارية و المالية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أن نسبة تقليص قوائم انتظار العمليات فاقت 70% داخل مستشفيات قطاع غزة.



و قال أبو عطا خلال لقاء إعلامي اليوم:" توصلنا الى تلك النسبة من تخفيف القوائم من خلال تنفيذ عدة مشاريع مع مؤسسات القطاع الصحي الأهلي كمشروع الأوتشا والأونروا، وذلك لتحويل العمليات المجدولة ذوى القوائم التي تصل الى عام، خاصة في تخصصات الجراحة العامة و جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة و جراحة العظام و بعض جراحات المسالك البولية و جراحات الأطفال الصغرى".



ويشير الى أنه تم تحويل أكثر من 1400 حالة عبر مشروع الأوتشا منها أكثر من (750) حالة تم تحويلها الى مستشفى اتحاد لجان العمل الصحي (العودة) وذلك في تخصصات الجراحة العامة و جراحة العظام و الانف والأذن و الحنجرة و جراحة المسالك، اضافة الى تحويل ما يزيد عن (700) حالة الى مستشفى الأهلي العربي في الجراحة العامة و العظام و الانف والأذن و الحنجرة و جراحة المناظير وذلك منذ بداية مايو 2020 حتى الأن، لافتا الى أن هذا المشروع سيتم انهاؤه في ابريل من العام الجارى على أن يتم تجديد المشروع مرة أخرى.



ويضيف:"الى جانب تحويل أكثر من (200) عملية الى مستشفى الخدمة العامة منذ بداية أغسطس 2020 وذلك في الجراحة العامة و جراحة العظام و جراحة المسالك و جراحة الأطفال و جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة".



وأكد مدير الشئون الادارية و المالية على أن وزارته تسعى جاهدة الى تخفيف معاناة المرضى بالتعاون مع عديد المؤسسات ذات العلاقة لتحسين الخدمة الصحية ذات مأمونية و جودة عالية.