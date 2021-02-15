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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال جوله في عدد من المدارس بشرق غزة

"الصحة" تشيد بإجراءات الوقاية والسلامة في المدارس الحكومية

15 شباط / فبراير 2021 11:27

"الصحة" تشيد بإجراءات الوقاية والسلامة في المدارس الحكومية

غزة- الرأي

 أشادت وزارة الصحة الفلسطينية بإجراءات السلامة والوقاية المتبعة في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة.


جاء ذلك خلال زيارة وفد مشترك من الصحة والتعليم لعدد من المدارس شرق غزة، حيث تم التجول في المباني المدرسية واللقاء بالطواقم التدريسية  والطلبة.


وضم الوفدٌ الدكتور مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية ورئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا ، والدكتور معتصم صلاح مدير دائرة الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة.


 ود.عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة التثقيف الصحي بوزارة التعليم ، و مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، وعدد من المسؤولين.


وأشاد الدكتور ضهير بالجهود  التعليمية المبذولة  والهادفة إلى خلق بيئة مدرسية صحية تقي الطلبة من مخاطر فايروس كورونا.


وقال الدكتور ضهير: " بعد الجولة الميدانية  نؤكد أن ما يُطبق  من إجراءات وقاية وسلامة وإلتزام من قبل الطلبة والطالبات ، وما تقوم به الطواقم التعليمية  داخل المدارس هي جهود مشكورة وجبارة للحفاظ على  أبناءنا  وبناتنا داحل المدارس.


من جهته، رحب نور الدين بوفد وزارة الصحة مثمناً جهودهم الكبيرة لخدمة شعبنا، وأطلع نور الدين الوفد على الإجراءات الصحية التي تنفذها وزارة التعليم في المدارس.

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