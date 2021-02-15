تعليم خان يونس يناقش العودة للخطط الميدانية القادمة

خان يونس- الرأي

اجتمع عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس برؤساء الأقسام، بحضور محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية.



وافتتح اللقاء الفرا بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وأشاد بجهود رؤساء الأقسام المتميزة المبذولة في الميدان إبان جائحة كورونا، منوهاً أن هذه الفترة تشهد مدارسنا التزاماً وانضباطاً متميز حيث أن الطلبة الآن يتقدمون لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والذي سينتهي في 18 فبراير على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 27/فبراير.

وأشار إلى أنه سيكون التعليم خلاله وجاهياً، ونوه الفرا إلى عودة العمل الإداري بالكامل، وعليه يترتب العودة إلى الخطط الميدانية الشهرية وتقارير الإنجازات الشهرية واطلاع الإدارة اولاً بأول على كافة الأنشطة والفعاليات في الميدان.



من ناحيته، تحدث العسولي عن الهيكلية حيث يشرف مدير التعليم مباشرة على قسم العلاقات العامة والإعلام، وقسم التخطيط التربوي والجودة، وقسم الشكاوى، وقسم التراخيص والاعتماد المدرسي.

فيما يتبع قسم الإدارات المدرسية للدائرة الفنية، مشيراً إلى أن قسم الرقابة يتبع مباشرة إلى وحدة الرقابة بالوزارة، وقسم الحاسوب للدائرة الإدارية، ونوه إلى ضرورة اطلاع الإدارة على توصيات الاجتماعات الخاصة بالدوائر العامة بالوزارة مع الأقسام بالمديرية، وأكد العسولي على ضرورة تسهيل معاملات الجمهور.



من جانبه، ثمن د. رمضان جهود رؤساء الأقسام، وأكد على ضرورة وضع الخطط السنوية للأقسام ومناقشتها مع مديري الدوائر كل حسب دائرته، ونوه إلى ضرورة وضع الخطط الميدانية للأقسام الميدانية ووضع نسخة من الخطة في الشؤون الإدارية ونسخة لمدير الدائرة المعني.

هذا وتم الرد على استفسار الحضور.