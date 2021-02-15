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5 حالات وفاة و1048 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

15 شباط / فبراير 2021 02:49

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس "كورونا" و1048 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية الاثنين، أنه تم إجراء 5090 فحصًا مخبريًا، مبينة أن الوفيات الثلاة توزعت في الضفة الغربية (رام الله حالة والخليل حالة وسلفيت حالة)، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (18)، الخليل (136)، سلفيت (75)، جنين (62)، نابلس (90)، بيت لحم (94)، طوباس (17)، أريحا والأغوار (18)، طولكرم (33)، رام الله والبيرة (191)، قلقيلية (27)"، مدينة القدس (208)، قطاع غزة (79).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة 915 حالة توزعت على ضواحي القدس (43)، الخليل (31)، سلفيت (25)، جنين (11)، نابلس (61)، بيت لحم (0)، طوباس (18)، أريحا والأغوار (8)، طولكرم (20)، رام الله والبيرة (158)، قلقيلية (8)، وفي مدينة القدس (182)، قطاع غزة (350).

ولفتت الوزارة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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