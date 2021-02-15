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الاحتلال يُجير عائلات على هدم منازلهم وبركسات في القدس

15 شباط / فبراير 2021 04:25

الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية
الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عائلتين فلسطينتين على هدم منزليهما، وأخرى على هدم بركسات بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن بلدية الاحتلال أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بهدم منشآت، تعود لكل من "عوض الله، ونمر، وصيام" ما اضطر هذه العائلات لتنفيذ قرارات الهدم، تفادياً لدفع الغرامات المالية.

وأشار أحد المتضررين وهو الشاب جهاد عوض الله، إن عائلته هدمت بنايتهم المؤلفة من طابقين في بلدة شعفاط، والمشيدة منذ 20 عاماً.

وبين أن عائلته حاولت الحصول على ترخيص، ولكن دون جدوى، بل فرضت بلدية الاحتلال بحقهم مخالفة بناء بقيمة 120 ألف شيقل.

وذكر أن مساحة كل شقة تبلغ 120 مترًا مربعًا، وكان شقيقه يعيش في إحدى الشقق السكنية، واضطر للانتقال إلى شقة بالإيجار بعد الهدم.

في ذات السياق، أجبرت بلدية الاحتلال المواطن نمر نمر على هدم شقة لنجله، في قرية صور باهر جنوب شرق القدس.

وأوضح "نمر" أن الشقة تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً، وقائمة منذ 5 سنوات، ويجري التشطيبات والترميمات اللازمة من الداخل.

ولفت إلى أن بلدية الاحتلال أصدرت قرار الهدم وأبلغته بضرورة الهدم الفوري، وإلا ستقوم طواقمها بذلك.

كما أجبرت بلدية الاحتلال المواطن عمر صيام على هدم بركسات للمواشي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

ويلجأ المقدسيون إلى تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، بعد التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية.

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