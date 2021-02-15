أسرى "عوفر" يصعدون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار

فلسطين المحتلة - الرأي

قرّر الأسرى من كافة الفصائل في سجن "عوفر" الاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية التي شرعوا بها، بعد فشل جلسة الحوار مع السجان الإسرائيلي، حيث تتركز خطواتهم بشكلٍ أساس على إرجاع وجبات الطعام.

وذكر نادي الأسير في بيان له الاثنين، أن إدارة السجن وفي خطوة تصعيدية، وبدلاً من الاستجابة لمطالب الأسرى، وعلى رأسها وقف الاقتحامات والتفتيشات المتكررة، أقدمت على إغلاق "الكانتينا".

وكان أسرى سجن "عوفر" قد أعلنوا أمس، الشروع في خطوات احتجاجية، رفضاً للسياسات التنكيلية التي تُنفذها إدارة السجن بحقّهم، وعلى رأسها عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة.

ويطالب الأسرى بتحسين أوضاعهم الاعتقالية، وتوفير بعض الاحتياجات، منها الملابس والاحتياجات الأساسية للمعتقلين حديثًا، خاصّة مع تصاعد عمليات الاعتقال مؤخراً.