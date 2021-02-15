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الصحة تعلن منع الاحتلال إدخال لقاحات "كورونا" إلى غزة

15 شباط / فبراير 2021 08:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي سيّرتها اليوم إلى قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها مساء الاثنين، أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أنه جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتدخل إلى قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها.

وبينت أن هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى "كوفيد- 19" والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

وشددت على أنها برفقة الحكومة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال المطاعيم بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.

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