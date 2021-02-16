الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من مدن الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت أكثر من 13 مواطنا بينهم نائب في المجلس التشريعي وقيادي وأسرى محررون.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس واعتقلت النائب ياسر منصور والقيادي في حركة حماس المحرر عدنان عصفور.

وفي مدينة رام الله، شنت القوات حملة اعتقالات في بلدة سلواد شرقا طالت 13 شابا أفرج عن بعضهم لاحقا وتم الإبقاء على الآخرين وهم مهند الطويل ومحمد فارس ومحمد حامد وعبد الله حامد وعبد الرحمن حامد وأحمد عيتد وطارق حامد.

وفي مخيم قدورة بمدينة رام الله، اعتقل قوات الاحتلال الشاب رأفت أبو شقرة، فيما تم اعتقال المواطن عماد ياسر الجعبري ونجله محمد من مدينة الخليل بعد اقتحام منزلهما، بينما تم اعتقال الشاب فادي جبارة من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.