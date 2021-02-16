لجنة الانتخابات: عملية تسجيل الناخبين تنتهي عصر اليوم

رام الله - الرأي:

قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم مساء اليوم إغلاق التسجيل للانتخابات بشكل كامل، بدون أن يتم تمديد المدة.

وذكر المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله في تصريح صحفي، أن سيتم إغلاق مراكز التسجيل عند الساعة الرابعة مساءً، فيما سيغلق التسجيل الإلكتروني في تمام الساعة 12 ليلًا.

وأشار طعم إلى أن نسب التسجيل عالية جدًا ووصلت حتى صباح اليوم إلى 92 بالمئة في جميع محافظات الوطن، مبينا أن نحو 2 مليون و577 ألف ناخب أصبحوا مسجلين ضمن سجل الانتخابات.

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في تنقيح السجلات وعرضها على المواطنين لفتح الباب أماهم لتسجيل اعتراضهم، مشيرًا إلى أن الاعتراض لا يكون بشكل تعسفي، إنما يجب أن يكون وفق محددات قانونية وبالإثباتات والوثائق، ومن خلاله نقوم بإبلاغ المعترض عليه ونستمع إلى رده وبعد ذلك تعرض النتائج على لجنة وهي تقيم وتصدر قرارها.

ونوه إلى أن كل مواطن سيجد اسمه منشور في مركز الاقتراع الذي سجل نفسه فيه.