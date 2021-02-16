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الصحة برام الله: 139 إصابة بالطفرة البرطانية الجديدة

16 شباط / فبراير 2021 09:52

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 139 مواطناً بالطفرة البريطانية المتحولة، وحذرت من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية في ظل الاشغال الكامل لمشافي كورونا، وأقسام العناية الحثيثة.

وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية أسامه النجار، في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة أعلنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عن هذه الإصابات، مشيراً الى سرعة الانتشار لهذه الطفرة التي تصيب عائلات بأكملها من بينهم الأطفال.

وقال النجار إن وزارة الصحة الفلسطينية تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب افريقية والبرازيلية، داعياً المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي،

مشيراً الى أن نتائج الدراسات العلمية، تؤكد على فعالية اللقاحات العالمية بالحماية من فيروس كورونا والسلالات المتحولة، آملا بوصول اللقاح بالوقت القريب لإعطائه لكافة الشرائح وحماية المواطنين من هذه المخاطر.

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