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ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة لـ 186

139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية من كورونا بالضفة

16 شباط / فبراير 2021 09:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

سجّلت وزارة الصحة برام الله 139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في عدد من المناطق بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الإصابات بهذه الطفرة إلى 186 إصابة، منذ بدء رصدها في فلسطين.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الإصابات الجديدة سجلت في ضواحي القدس (10)ـ سلفيت (2)، أريحا والأغوار (18)، نابلس (5)، جنين (1)، الخليل (12)، رام الله والبيرة (88).

وأضافت أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصه من المرضى، حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات، مثمنة هذا العاون بين الوزارة والجامعة والذي يساعد الطواقم الطبية بشكل كبير في أداء عملها وعمل الفحوصات اللازمة لرصد الحالة الوبائية.

وتابعت الكيلة أن وزارة الصحة تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب افريقية والبرازيلية، داعية المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي.

وأكدت أن نتائج الدراسات العلمية، تشير إلى على فعالية اللقاحات العالمية بالحماية من فيروس كورونا والسلالات المتحورة.

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