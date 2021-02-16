حالة وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1530 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 325 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 53718 إصابة بينها 2350 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 50830 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 538 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 29.