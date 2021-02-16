وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: منع الاحتلال إدخال لقاح كورونا سيزيد من الوفيات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنتخب مجلسها الأعلى لأولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تناقش تطوير الخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة الجزئية ومحكمة الصلح بخانيونس تناقشان تعزيز خدمة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنتخب مجلسها الأعلى لأولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية دائرة طب "الفم والأسنان" تقدم خدماتها إلى (64) ألف شخص خلال2020 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم في الشرطة ينهي خلافاً مالياً بقيمة 48 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تحمل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسير المحرر مسالمة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمات لوظيفة أفراد-إناث وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى" يعلن عن الدفعة الأولى من مستفيدي قروض الزواج للرياضيين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

طالبت المؤسسات الدولية بالإسراع لإدخالها

الصحة بغزة: منع الاحتلال إدخال لقاح كورونا سيزيد من الوفيات

16 شباط / فبراير 2021 12:43

غزة – الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاح فيروس كورونا إلى قطاع غزة سيزيد من عدد الوفيات وانتشار الوباء.

وذكر رئيس دائرة مكافحة العدوى بالوزارة رامي العبادلة في تصريح لـ "الرأي"، أن قرار الاحتلال بمنع إدخال اللقاح بمثابة جريمة قتل يجب أن يحاسب عليها من قبل المجتمع الدولي ويتحمل تداعياتها أمام العالم.

وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال بشكل عاجل للإسراع في إدخال اللقاح إلى قطاع غزة لتفادي أي كوارث صحية في ظل توقعات تشير إلى قرب وصول موجة ثانية من الفيروس قريبًا.

وأشار العبادلة إلى أن إدخال اللقاح والتزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية سيساعدان في تأخر وصول الموجة الثانية من الفيروس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟