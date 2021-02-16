الصحة بغزة: منع الاحتلال إدخال لقاح كورونا سيزيد من الوفيات

غزة – الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاح فيروس كورونا إلى قطاع غزة سيزيد من عدد الوفيات وانتشار الوباء.

وذكر رئيس دائرة مكافحة العدوى بالوزارة رامي العبادلة في تصريح لـ "الرأي"، أن قرار الاحتلال بمنع إدخال اللقاح بمثابة جريمة قتل يجب أن يحاسب عليها من قبل المجتمع الدولي ويتحمل تداعياتها أمام العالم.

وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال بشكل عاجل للإسراع في إدخال اللقاح إلى قطاع غزة لتفادي أي كوارث صحية في ظل توقعات تشير إلى قرب وصول موجة ثانية من الفيروس قريبًا.

وأشار العبادلة إلى أن إدخال اللقاح والتزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية سيساعدان في تأخر وصول الموجة الثانية من الفيروس.