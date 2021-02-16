حماس: اعتقالات الاحتلال لقياداتنا تستهدف مسار الانتخابات

غزة – الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن اعتقال الاحتلال لقيادات الحركة في الضفة هو استهداف لمسار الانتخابات، مشيرة إلى أن ذلك لن يفت من عزيمتنا ومضينا نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء، "إن اعتقال قوات الاحتلال الليلة الماضية القيادي عدنان عصفور والنائب ياسر منصور يؤكد استهداف الاحتلال لمسار الانتخابات، مشددة على أن هذا الاستهداف لن يفت من عزيمة الحركة ومضيها نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أساس الشراكة ومقاومة الاحتلال".

وأضافت: "سيظل قادة حماس وأبناؤها في مقدمة المدافعين عن حقوق شعبنا، وما قدمه القيادي عصفور ومعه ثلة من إخوانه من قادة الحركة من أعمارهم في سجون الاحتلال هو تأكيد أن مواجهة الاحتلال ومخططاته هي أولوية الحركة، وستواصل المضي بها مهما غلت التضحيات".

وجددت حماس الدعوة لكل شعوب العالم الحر والمؤسسات الدولية لحماية الحياة السياسية الفلسطينية من عبث الاحتلال وتدخلاته، منوهة بأن اعتقال النائب ياسر منصور هو تأكيد على هوية الاحتلال الإجرامية بتسلطه على الحياة السياسية الفلسطينية، والتي عطلت المجلس التشريعي لأكثر من 14 عامًا عبر الاعتقال وتغييب النواب.