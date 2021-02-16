شركة الكهرباء تنشر تعليمات هامة للتعامل مع المنخفض

غزة – الرأي:

نشرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يتوقع وصوله مساء اليوم.

وشددت الشركة على ضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل ومعالجة أي خلل أو مشاكل كهربائية من خلال كهربائي متخصص.

وأكدت على المواطنين ضرورة إغلاق أي فتحات أو شقوق في جدران أو سطح المنزل لمنع أي تسرب محتمل لمياه الأمطار ووصولها لشبكة الكهرباء المنزلية ، وكذلك لمنع تسرب التدفئة لخارج المنزل.

وأشارت الشركة في بيانها لأهمية تثبيت المواد التي قد تتطاير من فوق سطح المنزل بفعل الرياح وخاصة المواد الحديدية مثل " ألواح الزينقو" والتي قد تتسب في تعطل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار أو لا قدر الله خطر التسبب في حرائق أو صعقات كهربائية خطيرة.



وجددت تأكيدها على وجوب الاستغناء التام عن استخدام الشموع في عملية الإنارة لمخاطرها الكبيرة واستخدام بدائل أكثر أمانا.

ودعت الشركة المواطنين لإزالة أغصان الأشجار المنزلية التي قد يتسبب احتكاكها مع أسلاك الكهرباء بفعل الرياح إلى حدوث تماس كهربائي أو قد تتسبب في إعاقة دخول رافعات الشركة أو الدفاع المدني إلى أحد الشوارع للتعامل مع حالة طارئة محتملة خلال فصل الشتاء.



وطالبت المواطنين بتوعية أطفالهم بمخاطر الكهرباء خارج وداخل المنزل وتحذيرهم بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو الإنارة الحديدية أو الأسلاك المتقطعة وعدم ملامستها مطلقا حفاظا على حياتهم.



ودعتهم أيضًا لوضع الدفايات الكهربائية في أماكن آمنة بعيدا عن الأطفال أو الأشياء القابلة للاشتعال مع التأكد من وجود تهوية مناسبة في المنزل وداخل الغرف وفصلها قبل الخلود للنوم.



وشددت الشركة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو حوادث أو مخالفات أو أعطال طارئة في الشبكة على الرقم (133) وعدم التهاون أو التردد في ذلك، لأن الإبلاغ السريع والفوري قد يكون هو السبب الرئيسي في إنقاذ حياة أي إنسان أو منع حدوث أي كارثة لا قدر الله.



ونوهت للمواطنين للعمل قدر الإمكان على استبدال أجهزة التدفئة الحرارية التي تعمل بالكهرباء إلى تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيف الأعباء المالية عليكم ، وكذلك للمساهمة في الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك، وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء.



وأخيرًا تمنت شركة توزيع الكهرباء السلامة التامة للمواطنين، داعية إياهم للمساهمة الفاعلة في التوعية بمخاطر الكهرباء وضرورة تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لننعم جميعا بشتاء دافئ وآمن .