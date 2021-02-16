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لجنة الانتخابات تُمدد التسجيل حتى منتصف هذه الليلة

16 شباط / فبراير 2021 03:28

غزة – الرأي:

قررت لجنة الانتخابات المركزية، تمديد التسجيل للانتخابات حتى منتصف هذه الليلة، وذلك بسبب الإقبال المتزايد على مراكز الاستعلام والتسجيل.

وقال اللجنة في بيان لها "قررت لجنة الانتخابات المركزية تمديد ساعات التسجيل للانتخابات حتى منتصف ليلة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 شباط".

وذكرت أن ذلك جاء نتيجة للإقبال المتزايد على مراكز الاستعلام والتسجيل، والضغط المتواصل على تطبيق التسجيل الالكتروني، ومن مبدأ اتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين للتسجيل.

وأشارت اللجنة إلى أن التمديد يشمل ساعات العمل في كل من: مكاتب المناطق الانتخابية، ومراكز الاستعلام والتسجيل، وتطبيق التسجيل الالكتروني على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.

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