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6 وفيات و1043 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

16 شباط / فبراير 2021 05:42

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء، عن وفاة 6 مصابين بفيروس "كورونا" المستجد، وتسجيل 1043 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، أنها فحصت 5510 عينة، خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى تعافي 777 مصابًا من الفيروس، مبينة أن نسبة التعافي في فلسطين بلغت 93.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وذكرت أن حالات الوفاة الجديدة توزعت على 5 حالات وفاة في الضفة الغربية: الخليل 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 1، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على: سلفيت (106)، طولكرم (59)، قلقيلية (51)، بيت لحم (128)، الخليل (95)، جنين (52)، طوباس (21)، ضواحي القدس (117)، رام الله والبيرة (206)، أريحا والأغوار (18)، نابلس (65)، قطاع غزة (125).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت على سلفيت (44)، طولكرم (20)، قلقيلية (5)، بيت لحم (80)، الخليل (64)، جنين (27)، طوباس (6)، ضواحي القدس (0)، رام الله والبيرة (181)، أريحا والأغوار (3)، نابلس (22)"، قطاع غزة (325).

ونوهت الوزارة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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