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366 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

16 شباط / فبراير 2021 08:52

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20200408080056

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تسجيل 361 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية.

وأوضحت وزارة الخارجية الثلاثاء، أنه تم تسجيل الإصابات في كل من "ميتشيغن، ونيويورك، ونيوجرسي، وفلوريدا، وفرجينيا" ليرتفع عدد الإصابات إلى 10276، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة هذا اليوم لتبقى عدد الحالات 121.

من جهتها، أفادت السفارة لدى كوبا، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الطلبة والجالية هناك، لترتفع الإصابات إلى 8.

وذكرت السفارة لدى الارجنتين، أنه سجلت إصابة جديدة بفيروس "كورونا" داخل مقرها ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي.

وبينت أنه تم اغلاق السفارة لمدة أسبوع بهدف التعقيم، وخضع طاقمها للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في الارجنتين.

كما أفادت السفارة في بولندا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى9.

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