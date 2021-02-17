الطقس: أجواء عاصفة شديدة البرودة وأمطار على معظم المناطق

غزة – الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ يتعمق اليوم الأربعاء، ويستمر الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة على الجبال الشمالية والوسطى صباحا وفي ساعات الظهيرة والمساء تشمل المرتفعات الجنوبية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً وعاصفا وماطرا وشديد البرودة وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ويتوقع سقوط زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

الخميس، يستمر تأثير المنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، ويستمر الجو غائما وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر حتى ساعات الصباح والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

الجمعة، يستمر الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة احيانا ويتوقع انحسار المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما السبت، فيكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم /ساعة، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط الثلج والبرد، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، واغلاق بعض الطرق في المرتفعات الجبلية العالية نتيجة لتراكم الثلوج.